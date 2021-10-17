9 خطوات يجب اتباعها عند استخدام بخاخ الربو للأطفال

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالقريات، عددًا من النصائح المهمة التي يجب إتباعها عند استخدام بخاخ الربو للأطفال.

وأوضحت صحة القريات، أن من ضمن هذه النصائح ما يلي:

1- التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح وفقًا للإرشادات الموضحة على العبوة.

2- يرجّ البخاخ عدة مرات قبل أن تقوم بنزع الغطاء.

3- ضع فتحة البخاخ في نهاية القمع المخصصة لذلك.

4- ضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي منطقة الفم والأنف.

5- ضع أصبع السبابة على عبوة البخاخ والإبهام أسفل القمع الموصل به.

6- اطلب من الطفل أن يقوم بإخراج الهواء من رئتيه (زفير).

7- اضغط على عبوة البخاخ مرة واحدة.

8- دع الطفل يأخذ شهيقًا عميقًا 6 مرات على الأقل.

9 – إذا كانت هناك حاجة لجرعة أخرى قم بتكرار العملية بعد مرور 30 ثانية.

كما نصحت صحة القريات، بأهمية تشجيع الطفل بغسل فمه بالمضمضة بالماء بعد الانتهاء من استخدام بخاخ الربو.