جرائم الحوثي باليمن.. تصفية جسدية لمن يمتنع عن تركيب «زينة المولد»

تواصل- فريق التحرير:

جرائم الحوثي لا تنتهي في اليمن بحق المدنيين، خاصة فما يتعلق بفرض أوامر المليشيا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

ومن الجرائم التي ارتكبتها مؤخراً بحسب ما تناقلته وسائل إعلام يمنية، فقد أقدمت الميليشيا، على قتل شاب في العشرينيات من عمره، أمام منزله في صنعاء.

وكان الشاب قد رفض تركيب زينة تفرضها المليشيا في احتفالية المولد النبوي، إضافة إلى صور قيادات الميليشيا على واجهة المنزل.

وعقب مقتله تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، أن الشاب “عبدالباري عبدالوهاب الكرمدي”، قتل عقب تعرضه لطلق ناري مباشر، من عناصر الميليشيا أمام منزله.

يأتي هذا في القوت الذي تجبر فيه عناصر الميليشيا، المواطنين وأصحاب المنازل وأصحاب المحلات في مناطق سيطرتها، على تركيب لوحات قماشية، وإضاءات خضراء، وصور قيادات الميليشيا تحت مبرر “الاحتفال بذكرى المولد النبوي”.

كما تستغل الاحتفالية في فرض مبالغ مالية كبيرة على المواطنين، والتجار، وأصحاب المحلات الكبيرة والصغيرة.