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ضبط مقيم أثناء سرقة «صراف آلي» بعد إتلافه بآلة حادة والكشف عن جنسيته

ضبط مقيم أثناء سرقة «صراف آلي» بعد إتلافه بآلة حادة والكشف عن جنسيته
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت  شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من ضبط مقيم حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية “ATM”، بعد إتلافه بآلة حديدية.

وحسب بيان نشرته حساب “الأمن العام” عبر موقع “تويتر”، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر، لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية، بعد إتلافه بآلة حديدية.

وأضاف “الكريديس”، أنه تم إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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