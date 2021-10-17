مشهد مروع.. تساقط سقف بناء على المارة بسبب رياح عاصفة بروسيا

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو، والذي وثقت إحدى كاميرات المراقبة واقعة مرعبة، تظهر سقوط سقف بناء بطريقة مفاجئة على عدد من المارة.

وبحسب ما تم تداوله فإن الحادث وقع بسبب إعصار ضرب إحدى المناطق الروسية، والذي راح ضحيته رجل وامرأة .

ويظهر مقاطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.

كما يظهر الفيديو أيضا، أن المارة حاولوا تفادي الجزء المتساقط، لكن على ما يبدو أن سرعة الرياح كان لها دور في سقوطه على الجهة التي لاذوا منها بالفرار.

وقد تسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى في وقت لاحق.