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النيابة تحذر من جريمة تكلف صاحبها 20 سنة سجنًا ومليون ريال

النيابة تحذر من جريمة تكلف صاحبها 20 سنة سجنًا ومليون ريال
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة، عن جريمة تصل بمرتكبيها إلى السجن 20 عامًا وغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة العامة إن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

 

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