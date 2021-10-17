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مستثمر في الإبل: الأسعار وصلت لـ20 مليون ريال وهذه نصائح لمن يريد الشراء (فيديو)

مستثمر في الإبل: الأسعار وصلت لـ20 مليون ريال وهذه نصائح لمن يريد الشراء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه فهد السبر مستثمر ومختص في الإبل، مجموعة من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال الإبل.

وأوضح السبر، لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” أن أسعار الناقة ليست محددة والأسعار في ازدياد عاما بعد عام.

وقال إن الفرديات وصلت أسعارها لـ 15 مليون ريال أو 16 مليون والفحول المنتجة وصلت لـ 20 مليون ريال وأحيانا يرفض صاحبها بيعها بهذا السعر.

وأشار إلى أن من يشتري بهذه الأسعار عادة ليس لغرض البيع، ولكن بغرض المنافسة، والدخول في السباقات.

وتابع أن من لديه رغبة في الاستثمار في مجال الإبل ومتخوف من العبث أقول لهم: “إنها فئة قليلة جدا ولا تؤثر على المجتمع وقبل الدخول في هذا المجال يجب استشارة أهل الخبرة والمعرفة وهذا في أي مجال وليس الإبل فقط، مؤكدا على أهمية استشارة الثقات”.

 

 

 

 

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