مقتل 14 جنديًا.. المملكة تدين ما تعرض له جيش هذه الدولة في بيان رسمي

تواصل- فريق التحرير:

أدانت المملكة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ثكنة عسكرية للجيش البوركيني، والذي أسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 7 آخرين.

ونشرت وزارة الخارجية بيانًا رسميًا، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني على يد مسحلين مجهولي الهوية في منطقة “برغو” في محافظة “سانمتنغا” بإقليم وسط جمهورية بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 7 آخرين.

كما أكدت المملكة موقفها الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.