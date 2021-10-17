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تعليق الدراسة في 10 مدارس أردنية بسبب تفشي «شيغيلا»

تعليق الدراسة في 10 مدارس أردنية بسبب تفشي «شيغيلا»
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تواصل- وكالات:

في تطور مفاجئ قررت وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم الأحد، تعليق الدوام في 10 مدارس بمحافظتي جرش وعجلون شمالي البلاد ليوم واحد، بسبب أزمة تفشي جرثومة “شيغيلا” وإصابة الشعرات.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المتحدث باسم التربية والتعليم، أحمد المساعفة، أن التعليق جاء نتيجة اكتشاف جرثومة شيغيلا.

وأضاف أن تعليق الدوام يعتمد على المستجدات الصحية في المدارس المعنية.

وقال إنه تم تعليق تعليق الدوام في المدارس لغايات التعقيم.

وكان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قال في وقت سابق إن جرثومة شيغيلا تنشط في فصل الخريف، وتصيب الأطفال أكثر.

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