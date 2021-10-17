«الزكاة» تنشر آلية استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

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أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة مؤخراً بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وأوضحت الهيئة، أن الدليل الذي يأتي مبسطًا ومختصرًا في ثماني صفحات، يتضمن التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، وبدء سريان القرار والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.

ويأتي إطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للدليل بشكله المبسط بهدف التسهيل على المكلفين من قطاع الأعمال ممن تربطهم عقود مع جهات ومؤسسات حكومية.