مصر.. قرار عاجل بشأن غير المحصنين ضد كورونا

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات بشأن الموظفين بالمؤسسات الحكومية، والذين لم يتقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أنه سيتم منع دخول الموظفين غير الحاصلين على تطعيم كورونا إلى منشآت حكومية بعد 15 نوفمبر المقبل.

كما سيتم منع المواطنين غير الحاصلين على تطعيم كورونا من الدخول لمنشآت حكومية بعد 1 ديسمبر المقبل.

وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على أهمية الإسراع في تقديم اللقاحات للمواطنين بجميع المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع.