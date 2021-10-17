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«بلدي الرياض» يتابع مستجدات تطوير خدمات حي «البيان»

«بلدي الرياض» يتابع مستجدات تطوير خدمات حي «البيان»
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تواصل – فريق التحرير:

وضع المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض ملاحظات أهالي حي البيان حول عدد من الخدمات البلدية على طاولة المتابعة مع الجهات والإدارات المعنية، حيث قام المجلس بإحصاء الملاحظات ومتابعتها بالتنسيق مع عدد من إدارات أمانة منطقة الرياض، لتنفيذها والعمل على تطوير واقع الخدمات في الحي.

ومن تلك الملاحظات؛ تطوير مدخل حي البيان للقادمين من طريق الدمام، لما يشكله المدخل القائم من خطر على مستخدمي الطريق، وكذلك مدخلي الحي قبل محطة سواعد القصيم وبعد محطة جرش.

وأفادت أمانة منطقة الرياض بأنه يوجد أربعة مداخل للحي بواقع مدخلين على طريق الدمام، ومدخلين على طريق الجنادرية، والعمل جارٍ حالياً على دراسة وتصميم المدخلين على طريق الجنادرية، أما المداخل على طريق الدمام فهي من اختصاص وزارة النقل.
وحول مطالبة الأهالي بإنارة الشوارع التجارية وترصيف الشوارع الرئيسة بحي البيان جرى الإفادة بأولوية تنفيذ هذه الخدمات حال توفر الاعتمادات المالية.

وفي موضوع إعادة سفلتة الشوارع الرئيسة وصيانتها تمت الإفادة بتكليف مقاول البلدية لتكثيف أعمال الصيانة للشوارع المسفلتة حالياً، ومعالجة جميع الهبوطات والحفر، وخصوصاً ما يمثل حالة (خطير) بالإضافة إلى حصر جميع الشوارع غير المسفتلة والشوارع التي تحتاج إلى إعادة سفلتة.

وحول نظافة الحي أفادت الأمانة بتكليف مقاول البلدية بأعمال النظافة بسرعة معالجة جميع الملاحظات القائمة ورفع جميع المخلفات الموجودة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود من قبل الأقسام الرقابية بالبلدية ورصد جميع التجاوزات والمخالفات وتطبيق بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات وتكليفهم بتصحيح الوضع.

وحول احتياج الحي لإنشاء حدائق وساحات بلدية، جرى التأكيد على إدراج أربعة مواقع مخصصة لتنفيذها في الحي، وذلك ضمن مشروع حدائق الرياض على أن يجري تنفيذها خلال عام 2023م.

 

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