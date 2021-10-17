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بعد إصابته بتعفن في الدم.. «بيل كلينتون» يغادر المستشفى (فيديو)

بعد إصابته بتعفن في الدم.. «بيل كلينتون» يغادر المستشفى (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

بعد تعرضه لوعكة صحية غير توقعة، غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن دخله الأسبوع الماضي.

وكانت وسائل إعلام، قد اكدت أن كلينتون يتلقى العلاج بسبب التهاب المسالك البولية ما أدى بدوره إلى إصابته بعدوى في الدم.

وقد تم نشر مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة كلينتون مستشفى بجنوب كاليفورنيا برفقة زوجته، هيلاري كلينتون.

يذكر أن بيل كلينتون كان قد تم نقله إلى المستشفى، أمس الأول، وذلك بسبب إصابته بتعفن في الدم وهو مرض خطير يأتي بسبب عدوى جرثومية.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    سعودية واريد ان اظل سعودية

    يا حليلت
    وجاين تفلسفون علينا وتعلمونا حقوق المرأة!
    والهمج الي عندنا وراكم ويضربون بكم المثل