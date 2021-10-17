حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%

تواصل- فريق التحرير:

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار بتخفيض المخالفات المروية 20%، دون معرفة مصدر المعلومة المنتشرة.

وردًا على أحد الأسئلة من قبل المواطنين، أعلنت المنصة الوطنية للمخالفات”إيفاء”، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عدم صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على المنصة.

المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”، هي إحدى المنصات الوطنية التي ينفذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.