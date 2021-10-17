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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جددت رخصة القيادة ودفعت رسوم التوصيل ولم تصلني.. المرور يُجيب

جددت رخصة القيادة ودفعت رسوم التوصيل ولم تصلني.. المرور يُجيب
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تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد المواطنين سؤالًا إلى تطبيق “أبشر” ، حول عد وصول رخصة القيادة المجددة إليه، رغم قيامه بدفع رسوم التوصيل .

فيما أحال “أبشر” سؤال المواطن إلى الإدارة العامة للمرور، والتي استجابت وردت على الفور.

وقال المواطن في سؤاله :” أنا جددت رخصة القيادة ودفعت رسوم التوصيل في “سبل”، والآن قالولي راجع فرع المرور لاستلامها .. كيف اعرف أي فرع أراجع؟”.

ورد حساب “المرور السعودي”، بالقول :” تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك. يسعدنا تواصلك”.

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