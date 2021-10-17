«سعود الطيبة» توضح أعراض السكري الكاذب وسبب حدوثه

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أسباب حدوث ما يسمى بـ «السكري الكاذب» وأهم أعراضه.

وبينت سعود الطبية، في تغريدة عبر “تويتر”، أن السكري الكاذب هو حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول وغالبًا ما يشعر بالعطش.

وأضافت أن السكري الكاذب يحدث عندما لا ينتج ما يكفي من الهرمون المتحكم بإدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعال.

أما عن أعراض السكري الكاذب فأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن الأعراض تشمل ما يلي:

1- العطش الشديد.

2- إخراج كميات كبيرة من البول.