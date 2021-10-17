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فيديو صادم.. إجبار هندية مسلمة على خلع زيها الإسلامي أمام زوجها في الشارع

فيديو صادم.. إجبار هندية مسلمة على خلع زيها الإسلامي أمام زوجها في الشارع
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تواصل- وكالات:

أجبر مجموعة من الهندوس في الهند، امرأة مسلمة على خلع زيها الإسلامي وسط الشارع أمام زوجها، في مشهد صادم لما يلاقيه المسلمون من انتهاكات على يد الهندوس.

الواقعة حدثت في مدينة بوبال عاصمة ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث يظهر من الفيديو أن امرأة كانت تستقل دراجة نارية خلف زوجها وأوقفهما مجموعة من الهنود في الشارع وأجبروها على يد زوجها الذي بدا لا حيلة له أن تخلع “البرقع”- الزي الإسلامي-.

وتسببت الحادثة بموجة انتقادات كبيرة في البلاد بسبب التصرف الذي اعتبر “مهينا” للفتاة، بعد تداول المشاهد بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

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