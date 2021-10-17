«أرامكو» تستعد لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في هذه المدينة

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تستعد شركة أرامكو لتدشين أولى محطات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، وهي خطوة ستتبعها خطوات متسارعة للدخول في السوق الذي يحتاج لخبرات شركة عملاقة مثل أرامكو.

وأوضحت مصادر مطلعة، بحسب قناة “الإخبارية”، أن أول مقر لمحطة الوقود سيكون بالعاصمة الرياض، وكانت أرامكو قد أعلنت عن تأسيس شركة ريتلكو التابعة والمملوكة لها بالكامل، والهادفة لتقديم خدمات بيع الوقود بالتجزئة.

ومن المقرر أن تطور ريتلكو أعمالها في قطاعي خدمات وقود المركبات والطيران، كما ستقدم للعملاء خدمات متميزة بالإضافة إلى المنتجات عالية الجودة في إطار نموذج أعمال مربح ومستدام يوفر إيرادات جديدة ومستقرة للشركة.