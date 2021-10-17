الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أرامكو» تستعد لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في هذه المدينة

«أرامكو» تستعد لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في هذه المدينة
0

تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة أرامكو لتدشين أولى محطات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، وهي خطوة ستتبعها خطوات متسارعة للدخول في السوق الذي يحتاج لخبرات شركة عملاقة مثل أرامكو.

وأوضحت مصادر مطلعة، بحسب قناة “الإخبارية”، أن أول مقر لمحطة الوقود سيكون بالعاصمة الرياض، وكانت أرامكو قد أعلنت عن تأسيس شركة ريتلكو التابعة والمملوكة لها بالكامل، والهادفة لتقديم خدمات بيع الوقود بالتجزئة.

ومن المقرر أن تطور ريتلكو أعمالها في قطاعي خدمات وقود المركبات والطيران، كما ستقدم للعملاء خدمات متميزة بالإضافة إلى المنتجات عالية الجودة في إطار نموذج أعمال مربح ومستدام يوفر إيرادات جديدة ومستقرة للشركة.

 

مواد ذات صلة

تعليق كافة رسوم الجمارك وإعفاء ضريبي حتى 50 عامًا بالمنطقة اللوجستية

تعليق كافة رسوم الجمارك وإعفاء ضريبي حتى 50 عامًا بالمنطقة اللوجستية

شرطة الرياض تطيح بـ 5 مواطنين امتهنوا سرقة المعدات والمولدات الكهربائية

شرطة الرياض تطيح بـ 5 مواطنين امتهنوا سرقة المعدات والمولدات الكهربائية

وفاة شيخة المواش.. رحيل المعلمة «الصائمة» أمام طالبتها يتصدر الترند في المملكة

وفاة شيخة المواش.. رحيل المعلمة «الصائمة» أمام طالبتها يتصدر الترند في المملكة

بمساعدة مواطن.. ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة «أنواط ورتب عسكرية» مخالفة بالدرعية

بمساعدة مواطن.. ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة «أنواط ورتب عسكرية» مخالفة بالدرعية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>