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«وقاية»: إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من «توكلنا» (فيديو)

«وقاية»: إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من «توكلنا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث هيئة الصحة العامة “وقاية”، عماد لافي المحمدي، أن التحديثات الأخيرة تضمنت إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من حالة “توكلنا”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الأحد، أن التحديثات شملت أيضاً عودة نشاط البوفيهات في المطاعم والفنادق، وكذلك عودة نشاط قاعات الأفراح.

كما تضمنت التحديثات تقليص حد التباعد إلى 30 سم بين الطاولات الدراسية، مع إمكانية استخدام العلمين القناع الطبي الواقي بدلاً من الكمامة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، و47 حالة تعافي.

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 547931 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 536947 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8763 حالة وفاة.

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