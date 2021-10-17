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وزير الصحة ينزع الكمامة بعد تخفيف الاحترازات.. ويودع «الربيعة» بهذه العبارات (فيديو)

وزير الصحة ينزع الكمامة بعد تخفيف الاحترازات.. ويودع «الربيعة» بهذه العبارات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة توديع وزير الصحة الجديد المهندس فهد الجلاجل، لوزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة.

وقال الجلاجل خلال توديعه الدكتور توفيق الربيعة، إن اليوم هو الأول لتطبيق قرار عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وقد تحقق هذا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: “توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- حققت المملكة المراكز الأولى عالميًا في التعامل مع جائحة كورونا”.

وتوجه الجلاجل بالشكر لجهود الدكتور “الربيعة” قائلاً: “يعطيك العافية على جهودك.. ما قصرت وبيض الله وجهك”، فيما رد الربيعة قائلاً: “شكراً أبو فيصل وشكراً للزملاء على جهودهم الرائعة”.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الربيعة لقيادات ومنسوبي الصحة ليشكرهم على كل الجهود التي قدموها والإخلاص والتفاني لخدمة الوطن خلال جائحة كورونا، ومساهمتهم في تطوير القطاع الصحي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر يومالجمعة الماضي، أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة من منصبه وتعيينه وزيراً للحج والعمرة، وكذلك تعيين المهندس فهد الجلاجل وزيراً للصحة.

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