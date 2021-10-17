توجيه مهم من «التعليم» للمدارس بشأن درجات أعمال السنة للطلاب

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، تعميماً لكافة المدارس باحتساب درجة الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية للطلاب ضمن درجات المهمات الأدائية للمادة نفسها بحيث تعادل ١٠٪ من درجات أعمال السنة خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وذكرت وزارة التعليم في تعميمها، أنه بناءً على ما ورد في الدليل الفني لتطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية للعام الدراسي الحالي، فإن نسبة الطالب في الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية تحتسب ضمن المهمات الأدائية للطالب في المواد المستهدفة بما لا يقل عن 10% من درجات أعمال السنة (أي ٦ درجات) تتم إضافتها لدرجات المهمات الأدائية، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وتضمنت المهمات الأدائية: الواجبات والبحوث والمشاريع والتقارير على أن يكون حساب الدرجات على النحو التالي: من 90% إلى 100% ست درجات، من 80% إلى 89% خمس درجات، من 70% إلى 79% أربع درجات، من 60% إلى 69% ثلاث درجات ونصف، من 50% إلى 59% ثلاث درجات، من 40% إلى 49% درجتان ونصف، من 30% إلى 39% درجتان، أقل من 30% درجة واحدة.

كما ستكون إضافة الدرجة المستحقة في مادة اللغة العربية لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، وفي مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم للمرحلة المتوسطة، وفي مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية (أدبي – إنساني)، وفي مواد اللغة العربية والرياضيات ومواد العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية (علمي) وفي نظام المسارات في السنة الأولى من المرحلة الثانوية تضاف في مواد اللغة العربية والرياضيات ومواد العلوم الطبيعية على أن تقسم الدرجة المستحقة بالتساوي بين المقررات المسجلة للطالب.