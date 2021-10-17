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متحدث «الصحة»: الجرعة المعززة للقاح كورونا ستشمل الممارسين الصحيين (فيديو)

متحدث «الصحة»: الجرعة المعززة للقاح كورونا ستشمل الممارسين الصحيين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه سيتم التوسع في إعطاء الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا.

وأوضح العبدالعالي، أن هذا التوسع سيشمل الممارسين الصحيين، لأنهم من المهن ذات المخاطر والأولوية.

كما أكد “العبدالعالي” خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لبحث مستجدات كورونا بالمملكة، أن الدراسات أثبتت أن لقاح ⁧موديرنا⁩ ذو فعالية أعلى من اللقاحات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 3 حالات وفاة، و 47 حالة تعافي.

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 547931 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 536947 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8763 حالة وفاة.

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