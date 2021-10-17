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«التعليم» تحسم الجدل بشأن اعتماد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الاحترازات

«التعليم» تحسم الجدل بشأن اعتماد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الاحترازات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أنها لم تعتمد أي آلية أو قرارات جديدة بشأن عودة جميع الطلاب حضورًيا لمقاعد الدراسة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”المدينة”، أن الوضع بالنسبة لعودة الطلاب ما يزال تنطبق عليه التعليمات السابقة والمعتمدة من قبل الوزارة.

وأشارت إلى الاستمرار على ما صدر من تعليمات معتمدة حتى يتم الإعلان عن المستجدات في هذا الشأن من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وأوضحت أنه يمكن العودة إلى الدليل التشغيلي المدرسي لاستئناف الدراسة للعام ١٤٤٣ هـ بهذا الخصوص.

يذكر أن الأسبوع القادم هو الأسبوع الأخير للتعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية، وذلك وفقاً للخطة المقررة لعودة التعليم حضوريًا.

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