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خبراء يكشفون عن أسوأ مشروب يمكن تناوله لمن تخطوا سن الـ50

خبراء يكشفون عن أسوأ مشروب يمكن تناوله لمن تخطوا سن الـ50
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تواصل – وكالات:

نصح خبراء صحة، بتجنب تناول المشروبات الغازية السكرية، مشيرين إلى أنها تعد أسوأ مشروبات لمن هم فوق سن الـ50.

ووفقاً لموقع “إيت ذيس”، فإن المشروبات المحلاة بالسكر هي أقل خيارات المشروبات الصحية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأوضح أن هذه المشروبات لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.

وأضاف أن المشروبات الغازية لا تؤذي جسمك مع تقدمك في العمر فحسب، بل يمكن أن تؤذي عقلك أيضًا، حيث أكدت دراسة نشرت في مجلة Alzheimer’s & Dementia أنه كلما زادت المشروبات السكرية التي تتناولها، انخفض حجم دماغك وستكون ذاكرتك أسوأ.

وأوضح أنه إذا كنت تبحث عن مشروب يجعلك تشعر بالرضا، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الحليب يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

وأشار إلى أنه فى حالة الرغبة بتناول مشروب حلو، فهناك الكثير من الخيارات الأفضل لك من تناول علبة صودا، حيث أكدت دراسة من المجلة البريطانية للتغذية، أن حليب الشوكولاتة يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية.

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