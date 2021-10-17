بالأرقام.. الطماطم تهزم البن واللحوم في ارتفاع الأسعار

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تفوقت الطماطم على باقي الأصناف في أعلى ارتفاع شهري بالسلع والخدمات، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.96%.

كما سجلت أسعار الخضار والفواكه أعلى الارتفاعات الشهرية خلال سبتمبر، وبنسب بين 19.96% و4.35%.

وبحسب الوطن، فقد أظهر التقرير الشهري لهيئة الإحصاء لمتوسط أسعار السلع والخدمات تصدر الفواكه والخضار للارتفاعات الشهرية.

وأوضح أن البن تصدر الانخفاض، إضافة إلى اللحوم والهيل.

وقد سجلت الطماطم أعلى الارتفاعات، خلال سبتمبر ارتفاعا بنسبة 19.96% والمستورد بنسبة 12.07%، وتبعته الكوسا بارتفاع 18.31%.

كما سجل الخس المحلي 10%، والشمام المحلي 7.35%، والباذنجان أسود محلي 7.06%، والعنب اللبناني والمحلي بين 6.90% و6.65%.

وفي تفاصيل أسعار الخضروات أيضا انضم كل من الجزر المحلي واليوسفي باكستاني والبرتقال أبو صرة مصري والليمون وسط إفريقي والسبانخ، بالإضافة لكاسات جبن المراعي أعلى الارتفاعات الشهرية، والتي تفاوتت بين 19.96% و4.15%.

أما البن فقد تصدر الانخفاض الشهري بانخفاض بلغ 4.13% الغنم النعيمي 2.84% والغنم حري 2.83% والفاصوليا خضراء 2.75% والهيل الهندي 2.69% والهيل الأمريكي 2.13%.