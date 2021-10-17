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مفاجأة صادمة.. الصين تفاجئ أمريكا باختبار صاروخ نووي أسرع من الصوت

مفاجأة صادمة.. الصين تفاجئ أمريكا باختبار صاروخ نووي أسرع من الصوت
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تواصل- فريق التحرير

بسرعة تفوق الصوت، اختبرت الصين صاروخا ذا قدرة نووية في أغسطس الماضي، ما يكشف عن مفاجأة للمخابرات الأمريكية، حول قدرة الصين الجديدة ، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز .

وذكرت الصحيفة أن التقرير المنشور في ساعة متأخرة أمس، كشف أن الجيش الصيني أطلق صاروخا يحمل مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت حلقت في مدار منخفض حول العالم.

وفي التفاصيل أيضا، فإن الاختبار كشف أن الصين حققت تقدما مذهلا في الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأنها صارت أكثر تقدما بكثير مما تدركه الولايات المتحدة.

يذكر أيضا أن كوريا الشمالية قالت الشهر الماضي إنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ أسرع من الصوت طورته حديثا.

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