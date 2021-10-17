حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الشيخ «الفوزان»: ما أنزل الله به من سلطان

تواصل – فريق التحرير:

تتردد هذه الأيام دعوات الاحتفال بالمولد النبوي، فهل ذلك جائز شرعا، أم هو من البدع المنكرات.

ففي سؤال وجه للشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ أجاب، أنه من البدع.

وأضاف الشيخ الفوزان في إجابته عن سؤال من أحد السائلين أننا في بلدنا نحتفل بالمولد النبوي ونذكر الله، فما حكم ذلك؟

وأجاب الشيخ الفوزان أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء، أو غيرهم من الملوك، فكلها من البدع في الدين.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون من بعده، قاموا بالاحتفال بيوم مولده.

كما أشار الشيخ الفوزان، إلى أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع في القرون المفضلة، لذلك فهو من الأمور التي لم ينزل الله بها من سلطان.