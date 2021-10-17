شطرها نصفين.. قطار يحطم شاحنة بولاية أمريكية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد مروعة لتحطم شاحنة إثر اصطدامها بقطار في إحدى الولايات الأمريكية.

وبحسب ما تم تداوله، يظهر الفيديو عبور الشاحنة في التوقيت الخاطيء، حيث قام القطار بالاصطدام بها، ما تسبب في انشطارها لنصفين.

وقد وقعت الحادثة بالقرب من ثاكرفيل، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، ما أدى إلى إصابة أربعة من ركاب القطار.

وأفاد متحدث باسم السكك الحديدية الوطنية أن قطارا يعمل في خط فورت وورث ، تكساس ، وأوكلاهوما سيتي ، أوكلاهوما، اصطدم بشاحنة ما أسفر عن إصابة 4 من الركاب.