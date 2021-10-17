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فيديو متداول لمطاردة مثيرة.. لص يسرق دراجتين ناريتين بجرار

فيديو متداول لمطاردة مثيرة.. لص يسرق دراجتين ناريتين بجرار
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تواصل – فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق جرأة لص يقود جرارا ويقتحم محلا لدرجات نارية، ويتمكن من سرقة دراجتين.

ويظهر الفيديو الذي نشرته فرانس برس، وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الشرطة الأسترالية بمطاردة للص عقب عملية السرقة.

كما تظهر المشاهد قيام رجل، باستخدام جرار لاقتحام متجر وسرقة دراجتين ناريتين، قبل مطاردته وتوقيفه، وذلك في مدينة إيبسويتش في جنوب شرق ولاية كوينزلاند.

 

 

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