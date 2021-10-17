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صور لأقمار صناعية تفضح «دونالد ترامب».. ما الأمر

صور لأقمار صناعية تفضح «دونالد ترامب».. ما الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب مشروع حقل لعبة الغولف للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  في تدمير الكثبان الرملية على ساحل البحر في مقاطعة أبردينشاير الواقعة شمال شرق أسكتلندا.

يأتي هذا عقب ما كشفته صور التقطتها شركة “ماكسار” الأمريكية عبر الأقمار الصناعية، والتي أثبتت تسبب ترامب بأضرار بيئية في أسكتلندا.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد تداولت تقارير عن المشروع الذي تسبب بتغيير بيئي خطير، وتعهد ترامب بمنع حدوثه عندما باشر مشروعه بعد موافقة الحكومة، على شرائه قطعة الأرض في 2006.

وأوضح ترامب حينها أن المشروع سيحافظ على الكثبان الرملية، لا بل ستصبح أفضل، لكن الصور الأخيرة كشفت عكس ذلك، وأن المشروع تسبب في كارثة.

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