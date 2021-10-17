لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التواصل مع المجتمعات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، دراسات التنمية والأعمال، الهندسة، العلاقات الدولية أو أي تخصص ذي الصلة.

– منسق إداري/ وحدة إدارة صندوق العيش والمعيشة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول إدارة الأصول/ التقارير المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)