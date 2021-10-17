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قصة عجيبة لأسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف المفقود منذ 21 عاماً

قصة عجيبة لأسرة مصرية تعثر على ابنها الكفيف المفقود منذ 21 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

عثرت أسرة مصرية على ابنها الكفيف والمفقود منذ 21 عاماً بعد منشور على “فيسبوك”، في قصة غريبة وعجيبة.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لـ “العربية نت”، قبل 21 عاما في إحدى قرى محافظة الدقهلية بمصر، حيث سافر الطفل الصغير البالغ من العمر 7 سنوات محمد إبراهيم حجازي وهو كفيف مع شقيقه الأكبر إلى القاهرة، وفُقد هناك، ولم تعثر له الأسرة على أثر.

من جانبه، قال أحد جيران الأسرة، إن الطفل سافر مع شقيقه إلى القاهرة لمقابلة والدته التي كانت قد انفصلت عن والده بالطلاق، وظل معها لمدة شهر قبل أن تفقده في زحام العاصمة، مضيفاً أن أحد الأشخاص عثر عليه وعرف منه اسمه وعنوانه وإعادته لوالده مرة أخرى.

وقالت جارة للأسرة أن الطفل الكفيف كان يسافر في كل مرة إلى القاهرة لوالدته، ويُفقد هناك، وعندما يتم العثور عليه يتم إعادته لوالده في القرية، حتى سافر لآخر مرة وتاه ولم يتم العثور عليه، مما دفع والده لتقديم بلاغات في قسم الشرطة.

وأضافت الجارة أن والد الطفل سافر لعدة محافظات لتحرير بلاغ مرفق بمواصفات ابنه على أمل العثور عليه دون جدوى، حتى أبلغتهم إحدى الفتيات الجامعيات من أبناء القرية قبل أيام بوجود منشور على “فيسبوك”، يكشف عن وجود شاب في إحدى دور رعاية المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ يدعي أنه محمد إبراهيم حجازي ويبحث عن أهله، وذكر اسم والده وشقيقه ووالدته التي توفيت.

وكشف جيران الأسرة أن والد الشاب تواصل مع الدار والتقى مع ابنه وتعرف منه على بعض التفاصيل التي مازال يتذكرها وكانت بها معلومات عن اسم والدته واسم والده واسم شقيقه ووقائع مازالت محفورة بذاكرته، حتى اطمأن الأب وتأكد أنه وصل لابنه بالفعل وطلب إنهاء إجراءات استلامه.

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