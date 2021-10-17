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لأول مرة بعد تخفيف الاحترازات الصحية.. إمام المسجد الحرام للمصلين: «استووا.. اعتدلوا.. تراصوا» (فيديو)

لأول مرة بعد تخفيف الاحترازات الصحية.. إمام المسجد الحرام للمصلين: «استووا.. اعتدلوا.. تراصوا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أدى المصلون صلاة الفجر في المسجدين الحرام والنبوي دون تباعد في مشهد مهيب بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

والتفت إمام المسجد الحرام للمصلين قائلاً: “استووا.. اعتدلوا.. تراصوا”، وذلك للمرة الأولى بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

وقد تضمن القرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

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