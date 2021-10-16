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ظهور مخلوقات غريبة بـ 3 عيون في صحراء أمريكا

ظهور مخلوقات غريبة بـ 3 عيون في صحراء أمريكا
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تواصل- وكالات:

ظهرت المئات من المخلوقات الغريبة، في منطقة صحراوية بولاية أريزونا الأمريكية، والتي تشبه مخلوقات عصور ما قبل التاريخ، حيث فقست بيوضها في بحيرة صنعتها مياه الأمطار.

وبحسب جامعة “سنترال ميشيغان”، فإن هذه المخلوقات الفريدة التي حيرت البعض، يطلق عليها اسم “Triops”، ويمكن أن تبقى بيوضها في حالة ثبات لعقود في الصحراء حتى تهطل الأمطار الكافية لإنشاء بحيرات توفر ملاذا جيدا وملائما لها لتفقس صغارها وتضع بيوضها للأجيال القادمة.

ونوهت المجلة العلمية في مقالها الذي نشرته عن الحادثة بعنوان “ظهور مئات من روبيان ديناصورات ثلاثية العيون بعد الرياح الموسمية في ولاية أريزونا”، إن ظهور هذه المخلوقات غير شائع، لدرجة أنه عندما أبلغ السائحون عن رؤيتهم في بحيرة مؤقتة مليئة بالمطر داخل ساحة مخصصة للاحتفالات في منطقة النصب التذكاري، لم يعلم الموظفون ما هذه المخلوقات ووقعوا بحيرة من أمرهم حول ما يجب القيام به.

وبحسب المسؤولين عن أحد النصب التذكارية القريبة، الذين رصدوا هذه الظاهرة الفريدة، فقد ظهرت المئات من هذه المخلوقات الغريبة بعد رياح وأمطار موسمية في المنطقة.

وقالت مسؤولة الترجمة الفورية في نصب “ووباتكي” الوطني في أمريكا لورين كارتر، في تصريحات أدلت بها لمجلة “Live Science” العلمية الشهيرة، إن هذه المخلوقات بحجم الشرغوف، “تبدو مثل سلطعون حدوة حصان صغير بثلاث عيون”.

 

 

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