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من أمريكا إلى مليشيا الحوثي: نفذوا هذا الأمر فورًا

من أمريكا إلى مليشيا الحوثي: نفذوا هذا الأمر فورًا
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تواصل- وكالات:

وجه الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، طلبًا عاجلاً إلى مليشيا الحوثي بعد حصارها سكان مديرية العبدية التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 35 ألف مواطن.

وقال “برايس” إن الولايات المتحدة تحث الحوثيين فوراً بالسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات، ووقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة”.

وأكد أن الولايات المتحدة تدين تصعيد الحوثيين حول مأرب، والذي يظهر استخفافاً صارخاً بسلامة المدنيين.

وأضاف في بيان أن “الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية، ويمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان مديرية العبدية”.

 

 

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