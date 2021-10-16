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جاهزية استقبال المصلين وخطة استقبال المعتمرين بالحرمين بمؤتمر الصحة.. الأحد

جاهزية استقبال المصلين وخطة استقبال المعتمرين بالحرمين بمؤتمر الصحة.. الأحد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي ويناقش خلال المؤتمر:

– الأوضاع العالمية.

– المؤشرات الوبائية.

– مستجدات اللقاح.

– أبرز الاستفسارات.

– أبرز الإحصائيات.

كما يتحدث خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ويستعرض خلال المؤتمر التحديثات الأمنية.

ويناقش سيف سالم السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر “السماح بإقامة المناسبات وحضورها في قاعات الأفراح، واستمرار الجولات الرقابية في القطاع البلدي.

ويناقش هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والمسجد الحرام ما يلي:

– الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين.

– خطة استقبال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.

– الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.

ويتحدث د. عماد لافي المحمدي استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بهيئة الصحة العامة وقاية “ويستعرض خلال المؤتمر تحديثات البروتوكولات الوقائية.

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