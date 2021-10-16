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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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دبلوماسي إيراني: لدينا تعليمات باحترام وتحسين العلاقات مع دول الجوار

دبلوماسي إيراني: لدينا تعليمات باحترام وتحسين العلاقات مع دول الجوار
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تواصل- فريق التحرير:

في تطورات العلاقات الإيرانية مع دول الجوار وفي القلب منها دول الخليج أكد سفير إيران بالكويت محمد إيراني أن الحكومة الإيرانية الجديدة تسعى إلى وجود تواصل بين الكويت وإيران.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة الراي الكويتية تطرق السفير الإيراني إلى المحادثات الجارية بين بلاده والمملكة، وأن هناك وجود لإمكانات كبيرة في البلدين، وأضاف السفير الإيراني أن المملكة دولة مهمة ولها دور كبير في المنطقة.

وأوضح إيراني بأنه من الطبيعي أن يكون هناك تعاون في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وتابع قائلاً :”المملكة دولة مهمة ولها دور كبير في المنطقة، والاجتماعات بين البلدين في العراق هي بداية الاتفاق بيننا”.

كما نوّه أن هناك اقتراحاً ممتازاً يحتاج إلى عمل جاد حيث سيعمل على تطوير الاقتصاد في البلدان الثلاثة:العراق والمملكة وإيران، والمنطقة ككل في حال إنجازه وسيستفيد منه الجميع.

 

 

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