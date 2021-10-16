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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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عطل مفاجيء بقطار الحرمين السريع يلغي جميع رحلات الأحد

عطل مفاجيء بقطار الحرمين السريع يلغي جميع رحلات الأحد
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب عطل مفاجيء في قطار الحرمين السريع بسبب خلل كهربائي، في إلغاء جميع الرحلات التي كان مقررًا لها السبت وغدًا الأحد، والتي تخطت الـ 10 رحلات يوميًا، مما سبب تراكم أعداد المسافرين داخل محطة قطار المدينة المنورة.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر بمحطة المدينة المنورة، أن سبب إلغاء كافة الرحلات يعود لعطل وخلل كهربائي في أنظمة القطار، مشددًا على أن الأعمال جارية على إصلاح العطل، وقد تستمر الأعمال خلال يومي السبت والأحد، لأجل استنئاف الرحلات، مشيراً إلى أن آخر عطل للقطار كان قبل 3 سنوات.

 

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