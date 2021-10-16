عطل مفاجيء بقطار الحرمين السريع يلغي جميع رحلات الأحد

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تسبب عطل مفاجيء في قطار الحرمين السريع بسبب خلل كهربائي، في إلغاء جميع الرحلات التي كان مقررًا لها السبت وغدًا الأحد، والتي تخطت الـ 10 رحلات يوميًا، مما سبب تراكم أعداد المسافرين داخل محطة قطار المدينة المنورة.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر بمحطة المدينة المنورة، أن سبب إلغاء كافة الرحلات يعود لعطل وخلل كهربائي في أنظمة القطار، مشددًا على أن الأعمال جارية على إصلاح العطل، وقد تستمر الأعمال خلال يومي السبت والأحد، لأجل استنئاف الرحلات، مشيراً إلى أن آخر عطل للقطار كان قبل 3 سنوات.