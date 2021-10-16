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هلع الغواصين في البحر الأحمر.. كائن بحري غريب يشاهد لأول مرة (فيديو)

هلع الغواصين في البحر الأحمر.. كائن بحري غريب يشاهد لأول مرة (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أصيب مجموعة من الغواصين بحالة من الرعب قبالة سواحل البحر الأحمر بمصر، بعد أن شاهدوا كائناً حياً غريباً، وجديداً على ما يبدو وغامض تماماً، بلا عينين ولا فم وأذنين.

ووصف أحد الغواصين الأجانب الكائن الغريب، لصحيفة بريطانية، قائلا بأنه “شبيه بأنبوب مطاطي طويل ومربع، نهايته مدببة”.

بينما تحدث عنه الغواص الألماني Lukas Ostertag البالغ 23 سنة، لصحيفة “ديلي ميرور” وقال إنه وزملاؤه من الغواصين رأوه في منطقة مائية شهيرة بدلافينها، هي “ساتايا ريف” بمحافظة البحر الأحمر، فشيء آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينه مع زملائه أثناء غوصهم بالمنطقة “بدا الأمر وكأنه شيئاَ ما رأيت مثله قبل الآن.. كائن غريب جداً، يتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه”.

 

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