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أفضل أنواع اللحم والبقع السوداء على قشر الموز..«الشهري» يكشف مفاجآت تغذوية

أفضل أنواع اللحم والبقع السوداء على قشر الموز..«الشهري» يكشف مفاجآت تغذوية
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تواصل- فريق التحرير:

كشف طبيب الأسرة سعود الشهراني، عن أفضل أنواع اللحم، مشيرًا إلى أن اللحم الملاصق للعظم هو أهم مصادر الكولاجين.

ونشر “الشهراني”، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، يوضح فيه أنواع اللحم الأكثر إفادة على الإطلاق وهو الملاصق للعظم وخاصة ” مَرج العظم”، مؤكدًا أنه أهم مصادر الكولاجين للجسم.

وفي فيديو سابق، أوضح “الشهري”، فوائد الموز الذي يحتوي قشره على بقع سوداء اللون، وعلاقته بالسرطان.

ونصح الشهري في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، مرضى السكري بتناول الموز باعتدال، وعدم الإفراط فيه.

وقال  إن الألوان السوداء التي تظهر على قشر الموز، هناك دراسات تقول إنها مضرة، بسبب احتوائها على بكتيريا.

وتابع: “هناك أيضًا دراسات تقول إنها بكتيريا نافعة وممتازة، لذلك انا أرجح إنها مليئة بالبكتيريا النافعة”، كما أظهرت دراسات إنها تحتوي على مواد مضادة للسرطان.

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