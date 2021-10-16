«الفوزان»: يجب وضع أنظمة تحمي المجتمع من مخاطر «مواقع التواصل»

تواصل – فريق التحرير:

طالب الكاتب والإعلامي د. عبدالله الفوزان بوضع أنظمة وقوانين تحمي المجتمع من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه المواقع محايدة ولكن من يقوم عليها هو من يتحمل مسوؤلية ما تقدمه.

وأضاف الفوزان: “لا يجب أن نلوم وسائل التواصل الاجتماعين فهي عبارة عن وسائل تقنية ووجدت لتسهيل حياة الإنسان، وكل مجتمع له عاداته وتقاليده وأعرافه ودينه وثقافته ولذلك يجب توعية الجيل بكيفية استخدام هذه التقنية”.

وقال عبدالله الفوزان، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”: “هناك من يستخدم هذه المواقع بما يرفع الرأس لأنهم يقدمون محتوى جيد ينفع الناس وينفعهم عند الله سبحانه وتعالى”، مضيفا أنه يجب وجود أنظمة وقوانين تحمي المجتمع من مخاطر هذه المواقع”.