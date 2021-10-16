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متحدث الأرصاد: توقعات بشتاء بارد جداً في المملكة وحرارة دون الصفر (فيديو)

متحدث الأرصاد: توقعات بشتاء بارد جداً في المملكة وحرارة دون الصفر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع حسين القحطاني، متحدث المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد شتاء هذا العام في المملكة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وقد تسجل بعض المناطق حرارة دون الصفر مئوية.

وقال القحطاني، بحسب “الإخبارية” إن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة، والمملكة تأثرت بهذه الظواهر الجوية ولاحظنا أن حالات جوية مثل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث سجلنا 53 درجة مئوية في الظل في النعيرية”.

وأضاف حسين القحطاني “كما شهدت بعض المناطق جنوب الرياض أمطاراً غير مسبوقة، ومن المتوقع أن نشهد انخفاض ملموس في الحرارة في فصل الشتاء بمشيئة الله”.

 

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