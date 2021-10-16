خطأ شائع يحول العصير الطبيعي إلى كارثة صحية..تجنب الوقوع فيه

تواصل- وكالات:

أثبتت الدراسات أن العادة الشائعة لدى كثيرين بعمل عصير طبيعي من الفواكة بإضافة السكر أو العسل، هي عادة خاطئة يمكن أن تسبب في كارثة صحية والإصابة بمرض السكر.

وأكد الخبراء أن العصائر قد تكون إضافة ممتازة إلى نظام غذائي صحي وشامل، لكن بعض الخلطات الطبيعية التي يضمنها البعض في العصائر قد تحوله إلى “قنبلة سكر”، الأمر الذي قد يقدم نتائج معاكسة تماما وسيئة على صحة الإنسان.

ويعتبر الكثيرون أن تحضير عصير فاكهة طبيعي بنسبة 100% (عن طريق تضمين الفاكهة فقط) وتضمين المحليات الطبيعية مثل العسل وشراب القيقب النقي إلى وصفة العصائر، يمكن أن يمنح جسم الإنسان دفعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

حاولت مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية تقديم بعض النصائح العامة جدا لتجنب الوقوع بهذا الفخ في مقال نشر مؤخرا حول العصير الأفضل لجسم الإنسان.

ونوه المقال إلى ضرورة تجنب المشكلة السابقة من خلال الاعتماد على تضمين بعض العناصر لتبطيء عملية الهضم، مصل البروتينات التي تعتبر بمثابة اللبنات الأساسية للحياة، لذلك فإن تناول ما يكفي من هذه المغذيات أمر مهم جدا من أجل أداء الجسم، حيث ربطت الدراسات بين تناول البروتين مع الكربوهيدرات وبين مساعدة الأشخاص على البقاء ممتلئين لفترة أطول من الوقت، مما قد يساعد في دعم الهدف الأول وهو تحقيق توازن في الجسم عند تناول العصير، لذلك فإن إضافة الزبادي العادي وزبدة الجوز وحتى حبوب الحمص تفيد في تحقيق هذا الهدف في العصائر.

بالإضافة إلى البروتين، يمكن أن تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع أيضًا، حيث تشكل الألياف كثافة جيدة في العصير وبالتالي يمكن أن تساعد في دعم حركة الأمعاء الصحية، وهو ما تؤكده أغلب الدراسات، حيث تعتبر الألياف من أفضل العناصر لدعم عمل الأمعاء وتحقيق توازن في الامتصاص.

وينصح الخبراء بتضمين بعض أنواع الخضروات لتعديل نسب السكر ورفع مستويات الألياف، حيث يمكن لمزج الفواكه والخضروات أن تقدم مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة عند إضافتها إلى الخليط، على سبيل المثال، يضمن الكثيرون السبانخ والقرنبيط وحتى البطاطا الحلوة، التي تقدم طعما شهيا مع كمية مرتفعة من الألياف، لكن يجب الحذر من كميات السكر الكبيرة الموجودة في الفاكهة، حيث يتعرف الجسم عليها كسكريات لذلك يجب مراعاة تضمينها باعتدال لتحقيق التوازن الأمثل.