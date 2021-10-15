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طائرة درون تُنقذ طائر مُعلق في كيابل الضغط العالي (فيديو)

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تواصل – وكالات :

قامت طائرة درون، بتنفيذ مهمة إنقاذ رائعة لطائر كاد أن يفقد حياته بسبب تعلقه بشريط على أحد أعمدة الكهرباء المرتفعة في إحدى مدن البيرو.

واستخدمت الشرطة في دولة البيرو طائرة درون بهدف إنقاذ حياة حمامة علقت على أسلاك التوتر العالي، حيث تدلت رأسا على عقب بعد أن التف حبل أو شريط حول ساقها مربوط بأسلاك الكهرباء المرتفعة، لتتحول حالتها إلى ما يشبه “السقوط في الجحيم” في حالة قد تفقدها حياتها، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “The Animal Reader” على “يوتيوب”، ربط شفرة حادة بأحد أطراف الطائرة التي قامت بدورها بالطيران وقطع الحبل، لتنقذ حياة الحمامة الصغيرة.

وقامت فرق الإنقاذ بعد ذلك بإمساك الحمامة وقطع الحبال التي التفت حول ساقها وأخذها إلى مراكز الرعاية الخاصة بالحيوانات لمتابعة حالتها الصحية.

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