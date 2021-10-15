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«تعلمت منكم الكثير».. رسالة مؤثرة من «الربيعة» للعاملين بالقطاع الصحي

«تعلمت منكم الكثير».. رسالة مؤثرة من «الربيعة» للعاملين بالقطاع الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

قدم الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لمنسوبي ومنسوبات وزارة الصحة على الفترة التي قضاها بينهم والتي بلغت خمس سنوات ونصف.

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي، أتقدم بالشكر والامتنان لكم لجهودكم المخلصة في القطاع الصحي، سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير”.

وأضاف الربيعة: “بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي، فخورون بكم”.

وفي سياق متصل، قدم “الربيعة”التهنئة للأستاذ فهد الجلاجلعلى تعيينه وزيراً للصحة، قائلاً: “عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله.. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر اليوم، أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة من منصبه وتعيينه وزيراً للحج والعمرة.

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