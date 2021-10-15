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من هو «فهد الجلاجل» وزير الصحة الجديد؟.. تعرّف على سيرته الذاتية

من هو «فهد الجلاجل» وزير الصحة الجديد؟.. تعرّف على سيرته الذاتية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، وذلك بعد إعفاء الدكتور توفيق الربيعة من منصبه وتعيينه وزيراً للحج والعمرة.

المؤهلات العلمية:

والأستاذ فهد الجلاجل، حاصل على الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب، كما حصل على شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT الولايات المتحدة.

الخبرات الوظيفية والتكليفات:

– 1998 مدير مشروع نظم التشغيل مفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
– 2001 مدير الشبكات والتشغيل، الهيئة العامة للاستثمار.
– 2007 مدير عام تقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار.
– 2008 مستشار معالي الوزير لتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.
– 2009 مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.
– 2012 وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة.
– 2016 نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير.
– 2021 وزيراً للصحة.

المجالس واللجان الحالية:

– حصل الجلاجل على عضوية عضو المجلس التنفيذي للمدن الطبية.
– عضو مجلس الضمان الصحي.
– عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية.
– عضو مجلس حماية المنافسة.
– عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

المجـالـس واللجان السابقة:

– عضو مجلس الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة.
– عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.
– عضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية.
– عضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.
– عضو مجلس إدارة شركة تكامل (وزارة العمل).
– عضو مجلس إدارة شركة تمكين (صندوق الموارد البشرية).
– عضو مجلس منطقة الرياض.
– عضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
– عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.
– عضو مجلس إدارة شركة جدة للتطوير العمراني (أمانة جدة).

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