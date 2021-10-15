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أمريكي يختبئ 3 أيام أعلى شجرة.. والسبب غريب!

أمريكي يختبئ 3 أيام أعلى شجرة.. والسبب غريب!
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تواصل – فريق التحرير:

في موقف طريف من نوعه، أقدم رجل أمريكي على صعود شجرة هرباً من مطاردة الشرطة فى مقاطعة كوينز بنيويورك، ورفض النزول لمدة 3 أيام، قبل أن يتم إقناعه بالخروج بمساعدة متطوع من مجال الصحة العقلية.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كان رودي توماس، البالغ من العمر 44 عامًا، مختبئًا في الشجرة في حى كوينز، فيما ساعدت المتطوعة إيريكا فورد، من مؤسسة لايف كامب للصحة العقلية، رجال الشرطة في إقناع توماس بالتراجع عن قراره بالاختباء أعلى الشجر.

وأوضحت الصحيفة إنه تم نقل “توماس” بعد ذلك إلى مستشفى محلى لإجراء تقييم نفسى، هذا فى وقت لدى “توماس” مذكرة توقيف بإلقاء القبض عليه بزعم “لكمه” امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا كانت في سيارة معه في 30 سبتمبر الماضى.

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