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مُقسمة لـ5 فئات.. «التعليم» توضح تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة والفصول الدراسية

مُقسمة لـ5 فئات.. «التعليم» توضح تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة والفصول الدراسية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن تنظيمها إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ.

وأوضحت الوزارة، أنالفئة الأولىستكون لشاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بينماالفئة الثانيةلشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة.

أماالفئة الثالثةلشاغلي الوظائف التعليم في إدارات ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60%، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أنالفئة الرابعةلمديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، ويتمتعون بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

بينماالفئة الخامسةتشمل منسوبي المدارس من معلمين وإداريين ويتمتعون بالإجازات كاملة.

وأشارت إلى أن الإداريين والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت احتساب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد ×100 .

 

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