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من بينها «الهامبرجر».. طبيب يوضح أبرز أسباب الإصابة بالسكري في المملكة (فيديو)

من بينها «الهامبرجر».. طبيب يوضح أبرز أسباب الإصابة بالسكري في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور ناصر الجهني: إن 24٪ من سكان المملكة مصابون بمرض السكري، بحسب دراسة محلية، خاصة من هم فوق الـ30 عاماً.

وأوضح الجهني، عبر برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن أبرز مسببات مرض السكري خاصة من النوع الثاني هو الطعام الذي يؤدي للبدانة.

ومن المأكولات الغير صحية التي تتسبب في البدانة والتي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالسكري، الأرز والمعجنات والكعك والحلوى والخبز الأبيض.

كما أشار الجهني، إلى أن الوجبات السريعة تصيب بالسكري مثل “الهامبرجر” وكذلك اللحوم الحمراء.

وأضاف أن عدم ممارسة الرياضة والعوامل الوراثية من أسباب الإصابة به، ناصحاً بتناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

 

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