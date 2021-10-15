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انخفاض سعر الأسمنت بالمملكة خلال الشهر الماضي.. تعرف على باقي أسعار مواد البناء

انخفاض سعر الأسمنت بالمملكة خلال الشهر الماضي.. تعرف على باقي أسعار مواد البناء
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار مواد البناء بالمملكة انخفاضاً كبيراً ما بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021، وتحديداً أسعار الأسمنت.

وفي مقارنة لأسعار الأسمنت التي شهدت انخفاضاً خلال العام فقد بلغ متوسط سعر الأسمنت في سبتمبر 2021 (14.74) ريال، بينما كان سعره في سبتمبر 2020 (15.44)، وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته هيئة الإحصاء.

كما انخفض الأسمنت الأبيض ليصل إلى سعر (38.89)، بينما بلغ سعره في سبتمبر من العام الماضي (40.55) ريال.

وإليكم مقارنة بين أسعار مواد البناء خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى سبتمبر 2021 بالمملكة :

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