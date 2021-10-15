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توضيحات مهمة بشأن الاستثناءات من قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية

توضيحات مهمة بشأن الاستثناءات من قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

بعد إعلان وزارة الداخلية، اليوم، صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، استبشر المواطنون والمقيمون بهذه القرارات وعودة الحياة لطبيعتها.

كما تسائل رواد مواقع التواصل، عن بعض التوضيحات المهمة بشأن إعلان “الداخلية” بصدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

فقد اشتمل البيان على بعض الاستثناءات، من قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، من بينها:

-الاستمرار في الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

-إلزام العاملين والزائرين للمسجد الحرام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد

-الاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد

كما شملت الاستثناءات:

-إلزام العاملين والزائرين للمسجد النبوي بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد

-استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد

-شدد بيان الداخلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء حضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

-يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة، والتأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة

-يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا

 

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